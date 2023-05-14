سیاسة

الرئيس الأوكراني يصل إلى برلين في زيارة رسمية

author_image سوار أحمد
العالم الرئيس الأوكراني المانيا

أربيل (كوردستان24)- وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، إلى برلين في زيارة رسمية قادما من روما حيث التقى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والبابا فرنسيس.

ومن المقرر أن يتوجه إلى مدينة آخن في غرب ألمانيا التي ستمنحه هذا العام جائزة شارلمان الدولية المخصصة للمساهمين في تعزيز الوحدة الأوروبية، وذلك بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي.

ونشر زيلينسكي على تويتر: "أنا موجود الآن في برلين"، معددا في تغريدته "أسلحة. حزمة قوية. دفاع جوي. إعادة إعمار. الاتحاد الأوروبي. حلف شمال الأطلسي. أمن".

لم يتم بشكل رسمي تأكيد برنامج زيارته، لكن وفقا لتقارير إعلامية محلية من المتوقع أن يلتقي صباحا مع المستشار أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير. وقد يتوجه أيضا إلى مدينة آخن في غرب ألمانيا التي ستمنحه هذا العام جائزة شارلمان الدولية المخصصة للمساهمين في تعزيز الوحدة الأوروبية. 

ومن المقرر أن تحضر الحفل في آخن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي.

وأعلنت الحكومة الألمانية السبت أنها تستعد لتسليم أسلحة بقيمة 2,7 مليار يورو إلى أوكرانيا، تشمل 30 دبابة ليوبارد 1 ومدرعات ومسيّرات وأنظمة دفاع جوي وصواريخ وذخائر.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف