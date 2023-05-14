سیاسة

تكريم زيلينسكي في ألمانيا قبل زيارة مفاجئة لباريس

وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقشان الأحد، خلال عشاء في مقر الرئاسة "دعم" فرنسا "استجابةً لحاجات أوكرانيا الملحة
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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
العالم الحرب في أوكرانيا زيلينسكي برلين باريس

أربيل (كوردستان 24)- تسلم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد جائزة في ألمانيا تكريماً لمساهمته في تعزيز الوحدة الأوروبية، قبل أن يتوجه إلى باريس حيث سيواصل مباحثاته تحضيراً لهجوم مضاد على روسيا.

وأكد عدد من قادة الاتحاد الأوروبي الذين شاركوا الأحد في آخن بتسليم الرئيس والشعب الأوكرانيين جائزة شارلمان العريقة أن أوكرانيا تقاتل من أجل حرية أوروبا وقيمها.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن "أوكرانيا تجسد كل ما تمثله الفكرة الأوروبية: شجاعة المعتقدات، والنضال من أجل القيم والحرية، والالتزام من أجل السلام والوحدة".

ويصل الرئيس الأوكراني إلى باريس مساء الأحد حيث يستقبله نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما زار روما والفاتيكان السبت.

وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقشان الأحد، خلال عشاء في مقر الرئاسة "دعم" فرنسا "استجابةً لحاجات أوكرانيا الملحة على المستويين العسكري والإنساني".

وأوضح القصر الرئاسي أنّ ماكرون "سيعيد تأكيد دعم فرنسا وأوروبا الثابت لاستعادة أوكرانيا حقوقها المشروعة والدفاع عن مصالحها الأساسية".

وزيارة زيلينسكي لألمانيا هي الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وبدأها صباحاً في العاصمة الألمانية.

واستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس زيلينسكي استقبالاً رسمياً صباح الأحد، وسط تدابير أمنية مشددة.

وأكدت الزيارة تعزيز التقارب بين برلين وكييف بشكل واضح، بعد استياء أوكراني لأشهر من الحكومة الألمانية لمماطلتها في تسليم أسلحة طلبتها كييف.

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