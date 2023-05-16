أمن

القضاء العراقي يصدر أحكاماً مختلفة بحق مدانين باغتصاب أطفال

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مبنى مجلس القضاء الأعلى
مبنى مجلس القضاء الأعلى
العراق مجلس القضاء الأعلى العراق محكمة الرصافة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، أحكاماً مختلفة بحق مدانين بارتكاب جرائم تتعلّق باغتصاب أطفال.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ٍ له، إن محكمة جنايات البصرة "أصدرت حكماً بإعدام مجرم" بعد إدانته باغتصاب طفلة ثم قتلها وإلقاء جثتها في حاوية النفايات.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن إصدار حكم الإعدام بحق المُدان "يأتي استناداً لأحكام المادة 406 / 1 / أ و ج من قانون العقوبات العراقي".

من جانبها، أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بإعدام "أحد المجرمين لقيامه بخطف واغتصاب طفلتين في بغداد".

وبحسب البيان الذي تابعته كوردستان 24، فإن الحكم "يأتي استناداً لأحكام المادة 393 / 1 / 2 – أ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".

واستناداً لأحكام المادة 396 / 2 من قانون العقوبات، أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق مدانٍ بارتكاب "جريمة اغتصاب طفل".

 

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