رئيسة برلمان كوردستان تدعو القوى السياسية لمحاولة إجراء الانتخابات في موعدها

أربيل (كوردستان 24)- اعتبرت رئيسة برلمان إقليم كوردستان، ريواز فايق، أنه لا شيء أكبر من مصالح شعب كوردستان، داعيةً جميع الأطراف السياسية لمحاولة إجراء الانتخابات في موعدها.

وقالت فايق في مؤتمرٍ صحفي قبل بدء جلسة البرلمان، الأربعاء: "نأمل أن يتم الاتفاق على المواد القليلة المتبقية من قانون الانتخابات".

وأضافت: "يجب على جميع الأطراف السياسية العمل على إجراء الانتخابات في موعدها، لأنه لا يوجد أهم وأكبر من مصلحة الشعب الكوردستاني".

في غضون ذلك، شدّدت رئيسة البرلمان على جميع القوى السياسية بضرورة جاهزيتهم لتقديم التنازل عن بعض المطالب "للوصول إلى نقطةٍ واحدة مشتركة".

ويعقد برلمان إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية الثالثة من الدورة الربيعية من السنة الخامسة للدورة البرلمانية الخامسة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، من المقرّر أن يناقش البرلمان عدة مشاريع قانونية والتصويت على دعوات الاستقالة التي تقدّم بها عدد من النواب.

وسيخصّص الجزء الأول من الاجتماع، للقراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

أما الجزء الثاني من الاجتماع، فسيخصص للتصويت على استقالة أعضاء كتلة جماعة العدل والتي تقدموا بها.

فيما سيناقش البرلمان في الجزء الثالث من الجلسة، مسألة الأعضاء المستقيلين وتعيينهم ضمن اللجنة الدائمة لبرلمان كوردستان، إضافةً لمناقشة عدد من المقترحات الأخرى.