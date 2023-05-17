سیاسة

ريبر أحمد: عقدنا اجتماعا مثمرا مع الأعرجي بشأن إجراءات أمن الحدود مع إيران

author_image سوار أحمد
کوردستان قاسم الأعرجي ريبر أحمد اجتماع الحدود إيران

أربيل (كوردستان24)- قال وزير داخلية حكومة اقليم كوردستان ريبر أحمد، ان اجتماعا عُقد مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اليوم الأربعاء، بشأن تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع إيران.

ونشر ريبر أحمد، على حسابه على موقع تويتر "‏اجتماع مثمر مع ‏مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والوفد المرافق له".

وأضاف أحمد، ان "الإجتماع كان بشأن مراجعة وتعزيز التدابير التي تعزز أمن الحدود مع إيران‏ لحماية مواطنينا والسيطرة على الأنشطة غير القانونية ودعم إنفاذ القانون".‏

ل
ب

 

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