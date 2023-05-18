اجتماع المكتبين الانتخابيين للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني غداً الجمعة

أربيل (كوردستان 24)- بحسب المعلومات التي حصلت عليها مؤسسة كوردستان 24، فإنه من المقرر أن يجتمع المكتبان الانتخابيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، غداً الجمعة 19 أيار مايو 2023.

وسيشارك في الاجتماع رئيسة برلمان إقليم كوردستان ريواز فايق، ونائب رئيس البرلمان هيمن هورامي، إضافة إلى رئيسي كتلتي الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني داخل برلمان كوردستان.

ووفقاً لمعلومات كوردستان 24، فإن الاجتماع سيُناقش مسألة إجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان، فضلاً عن أنه سيتم البدء بالتحضيرات اللازمة ليستأنف البرلمان جلساته المتعلقة بقضية الانتخابات.

واجتمع المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، يوم الثلاثاء الفائت في السليمانية، وذلك بعد مبادرة الرئيس مسعود بارزاني التي دعا إليها خلال حفل افتتاح نصب بارزاني التذكاري الوطني في الـ 11 من أيار مايو الجاري.

وأعرب الجانبان في بداية الاجتماع، عن تقديرهما لمبادرة الرئيس بارزاني التي جاءت وفق مقتضيات المصلحة العام لإقليم كوردستان، بحسب بيان ختامي للاجتماع.

وقال البيان: "اتفق الجانبان على إتخاذ خطوات عملية مع الأطراف الأخرى لمتابعة مبادرة الرئيس بارزاني وإعادة تنظيم الشؤون الداخلية لكوردستان وفتح صفحة جديدة في جميع العلاقات".

وفي موضوعٍ آخر من الاجتماع، بحسب البيان، "اتّفق الجانبان على تعزيز البنية الدستورية لإقليم كوردستان، وتسريع الخطوات القانونية والسياسية لضمان إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها هذا العام".