صحة وبیئة

الصحة العراقية تعلن ارتفاع الإصابات والوفيات بالحمى النزفية في البلاد

والحُمى النزفية الفيروسية أمراض تسببها عدة أنواع من الفيروسات، وبعض هذه الفيروسات تسبب مرضاً خفيفاً
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، ارتفاع الإصابات المؤكدة بالحمى النزفية إلى 119 بينها 18 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في مؤتمر صحفي، إن "محافظة ذي قار سجلت العدد الأعلى من الحالات بواقع 35 إصابة، ثم البصرة 18، والمثنى 10 والنجف وميسان ولكل منهما 8 إصابات ثم بغداد/الرصافة 6 إصابات و5 إصابات في كل من واسط وبابل وصلاح الدين وبغداد/الكرخ وفي ديالى والديوانية 4 بكل محافظة وفي كربلاء 3 إصابات والأنبار إصابتان وفي أربيل إصابة واحدة".

وأضاف "أما بالنسبة للوفيات فجاءت ذي قار أولاً بـ 6 حالات، ثم المثنى 3، ووفاة واحدة في كل من البصرة والنجف وديالى والديوانية وبغداد/الرصافة وواسط وبابل وأربيل وكربلاء".

والحُمى النزفية الفيروسية أمراض تسببها عدة أنواع من الفيروسات، وبعض هذه الفيروسات تسبب مرضاً خفيفاً، في حين تؤدي العديد من الفيروسات الأخرى إلى أمراض تهدد الحياة دون علاج معروف. وأحد أشهر الفيروسات النزفية هو الإيبولا، وفقاً لجامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

وتُصيب هذه الفيروسات الحشرات أو القوارض. ويمكن أن يصاب الشخص بالعدوى من التعرض لجسم أو سوائل الجسم أو فضلات القوارض المصابة أو من خلال لدغة حشرة، عادة من البعوض أو القراد. كما تنتشر بعض الفيروسات من شخص لآخر. ويمكن أيضاً أن تنتشر إذا قمت بسحق القراد المصاب.

غالباً ما يظهر المصابون بالحالات الشديدة علامات نزيف. قد يكون هذا تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من فتحات الجسم مثل الفم أو العينين أو الأذنين. لكن فقدان الدم نادراً ما يكون سبب الوفاة.

بشكل عام لا يوجد علاج معروف لهذه الأمراض. وقد يحصل المصابون على علاج داعم. قد يشمل ذلك الحصول على السوائل أو المساعدة في التنفس ومسكنات الألم. قد يساعد دواء مضاد للفيروسات بعض المصابين بحمى لاسا.

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