المندلاوي: مجلس النواب حريص على الإسراع بإنجاز قانون الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الخميس، أن البرلمان حريص على الإسراع بإنجاز قانون الموازنة الاتحادية.

وقال بيان لمكتبه الإعلامي تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "المندلاوي ترأس اجتماعاً جديداً للجنة المالية النيابية، بحضور نائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله ورئيس اللجنة عطوان العطواني، وكامل أعضائها، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) ووضع اللمسات الأخيرة على بنوده تمهيداً لإقراره".

وأكد المندلاوي أنه "جرى خلال الاجتماع تدقيق النصوص القانونية لمشروع القانون، والانتهاء من التصويت على معظم البنود الواردة فيه".

وأعرب عن "حرص رئاسة المجلس واللجنة المالية على الإسراع في إنجاز القانون لارتباطه المباشر بحياة الناس، وبما يتناسب مع البرنامج الحكومي الذي جرى التصويت عليه داخل مجلس النواب".

وأشار إلى أن "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث من شأنه تسهيل تنفيذ المشروعات والخطط التنفيذية والتنموية وتطوير خدمات البنى التحتية، إضافة للارتقاء بالقطاع الخاص".

ولفت إلى أن "المجلس سيمارس مهامه الرقابية لمتابعة صرف التخصيصات المالية في أماكنها المحددة وضمان عدم ذهابها إلى جيوب الفاسدين".

ووافق مجلس الوزراء العراقي في الـ 13 من آذار مارس الماضي، على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية بـ 198 ترليون ديناراً.

وكان مجلس النواب العراقي، عقد جلسته مساء الأربعاء 5 نيسان أبريل 2023، بحضور 235 نائباً، لإجراء القراءة الأولى لمشاريع قوانين موازنة 2023 و2024 و2025.

كما أن المجلس عقد اجتماعاً منتصف نيسان أبريل الفائت، ضمن الدورة العشرين، بحضور 198 نائباً، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبيه، لإجراء القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.

لكن عقب قراءة تقرير اللجنة المالية، قررت رئاسة المجلس تأجيل الجلسة إلى اليوم التالي، وبعد المناقشات وتقديم الملاحظات، أنهى المجلس القراءة الثانية.