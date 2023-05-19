المقاتلات التركية تشن غارات جوية على معاقل "العمال الكوردستاني" شمال دهوك

أربيل (كوردستان24)- قال مراسل كوردستان 24، اليوم الجمعة، ان الطائرات الحربية التركية شنت غارات على أربع قرى على حدود العمادية التابعة لمحافظة دهوك.

وقال مراسل كوردستان 24، ان المقاتلات التركية شنت 6 غارات جوية خلال فترة نصف ساعة، على مواقع لعناصر حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل "متين" شمال محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وأفاد مراسلنا، ان القصف ركز على مواقع في "سور سكيري و قرية سركلي و بلافة و كوهرزي" اضافة إلى موقع قريب من قرية "رشافة" والتي تتعرض للقصف لأول مرة.

وبحسب معلومات مراسل كوردستان24، فإن هذه القرى مأهولة بالسكان وقد تسببت الغارات بنزوح سكانها منها.