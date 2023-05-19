صحة وبیئة

تسجيل هزة أرضية في السليمانية

author_image سوار أحمد
کوردستان هزة السليمانية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية في السليمانية.

وذكر بيان للهيئة، أن"الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 09:29:09 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،2) درجات ،حيث تبعد (4) كم غرب مركز محافظة السليمانية".

وأضاف أن"الهزة لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين، ولم تردنا أي خسائر تذكر".

ودعت الهيئة وفقاً للبيان" المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

لال

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف