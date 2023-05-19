رؤساء الدول العربية يختتمون قمّتهم بالموافقة على بنود البيان الختامي

أربيل (كوردستان 24)- اختُتِمت أعمال القمة العربية الـ32 بإعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان موافقة المشاركين على البيان الختامي للقمة.

واحتضنت مدينة جدة السعودية القمة العربية، اليوم الجمعة، في نسختها الـ 32 بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتماد قرارات القمة العربية واستضافة البحرين القمة المقبلة.

وتضمن البيان الختامي:

1. التأكيد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

2. التأكيد على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

3. التأكيد على احترام قيم وثقافات الآخرين واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها.

4. رفض دعم تشكيل الجماعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.

5. دعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

6. دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن لإحلال الأمن والاستقرار.

7. تكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها.

8. اعتبار اجتماعات الفرقاء السودانيين في جدة خطوة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة.

9. رفض أي تدخل خارجي في الشأن السوداني لتفادي تأجيج الصراع.

10.تثمين حرص واهتمام السعودية على توفير ظروف ملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة.