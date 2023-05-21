الأعرجي: من المهم التوصّل لتفاهماتٍ مع دول الجوار بشأن المياه

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، على أهمية الوصول لتفاهمات حقيقية مع إيران وتركيا وسوريا بشأن المياه.

جاء ذلك، خلال مشاركته في مؤتمر التغير المناخي والأمن الذي استضافه مجلس النواب العراقي، في بغداد، بالتعاون مع منظمة سند للتنمية الاقتصادية.

وقال الأعرجي في كلمته: "التعريف بالتحدي الحقيقي لنقص المياه، يجب أن يحظى باهتمام سياسي كبير، لكي يكون الشعب على معرفة بأن الدولة العراقية بكل مؤسساتها تهتم بملف المياه".

وأضاف: "التوعية حول كيفية التعامل مع المياه وأهمية ترشيدها، يجب أن تبدأ من رياض الأطفال والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية ودور العبادة والمزارع والمنازل وكل مفاصل الحياة".

مشيراً إلى أن "الحكومة دعمت الفلاحين والمزارعين الذين يستخدمون تقنيات السقي الحديثة ولم تدعم من يستخدم الطرق البدائية في عمليات السقي، وهو قرار مهم يصب في ترشيد استهلاك المياه".

وتابع: "علينا الوصول لتفاهمات حقيقية مع الدول المجاورة الثلاث إيران وتركيا وسوريا، من أجل استفادة الجميع في هذا الجانب".

موضحاً أن "الحكومة وجهت جميع الوزراء والمسؤولين في الدولة العراقية الذين يلتقون مع المسؤولين في دول الجوار بضرورة بحث ملف المياه بشكل رئيسي وأساسي".

وقال مستشار الأمن القومي: "نواجه خطراً حقيقياً في ملف المياه، والعراق مهتم بشكل عالي المستوى بهذا الملف".

ونوّه إلى وجود "خطر حقيقي على الإنسان من خلال ما يلقى من الفضلات في المياه، ونحتاج إلى تضافر جهود الجميع لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة خطر شح المياه، وهو واجب وطني علينا العمل به جميعاً".