"الديمقراطي والتغيير" يجتمعان في أربيل ويشددان على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ضمن إطار زياراته للأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية، زار وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد، مقر حركة التغيير في أربيل.

وترأس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب فاضل ميراني، حيث تم استقبالهم من قِبل وفد من حركة التغيير برئاسة مصطفى سيد قادر.

وركز الموضوع الرئيسي للاجتماع، على ضرورة إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان، وإعادة تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء.

بعد الاجتماع، وخلال مؤتمر صحفي مشترك، حضرته مؤسسة كوردستان 24، قال مسؤول قسم العلاقات العامة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني جعفر إيمينكي، إن "كلاً من الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، وحركة التغيير، لديهم رؤى مشتركة، بشأن مسألة الانتخابات، والقضايا المصيرية".

وأضاف أنه "يوجد بين الأطراف الثلاثة تقارب كبير في وجهات النظر"، مشيراً إلى "أنها متفقة على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد".

وشدد إيمينكي على أن "اجتماعاتهم مع الأطراف السياسية الكوردستانية ستتواصل".

من جهته، قال عضو المجلس الوطني لحركة التغيير كاردو محمد، إن "الحركة تؤيد إجراء انتخابات نزيهة"، مشدداً على أنه "ينبغي العمل على معالجة التشققات الموجودة بين القوى السياسية".

وأكد أن معالجة الخلافات "تشكل عاملاً لإجراء الانتخابات النبيابية، لتكون نتائجها في خدمة مصالح كافة أطياف الشعب الكوردستاني".

في يوم الجمعة 19 أيار مايو 2023، زار وفد من الحزب الديمقراطي الكوردساني، مقر كُلٍّ من الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وجماعة العدل الكوردستانية، والحزب الشيوعي الكوردستاني، والجبهة التركمانية، والحركة الديمقراطية الآشورية.

وأتت زيارة وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس مسعود بارزاني، للمصالحة وحل الخلافات الداخلية بين القوى السياسية في إقليم كوردستان، فضلاً عن توصلها إلى اتفاق بشأن مسألة الانتخابات، وتفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء.

وفي يوم الخميس 11 أيار مايو 2023، في كلمة له أثناء افتتاح متحف بارزاني الوطني في بارزان، دعا الرئيس مسعود بارزاني جميع الأطراف الكوردستانية إلى فتح صفحة جديدة، وعَقْدِ اجتماع موسع بينها.

وشدد على أن "هناك فرصة أمامنا وأنا داعم لها، وأدعو الإعلام والمنظمات أن يكون لهم دور إيجابي"، مطالباً "الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين إلى العمل معاً".