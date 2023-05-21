مقتل 3 هولنديين جراء تحطّم طائرتهم في كرواتيا

أربيل (كوردستان 24)- لقي ثلاثة هولنديين حتفهم، أمس السبت، جراء تحطّم طائرتهم التي كانت تحلّق في منطقةٍ جبلية شمال غرب كرواتيا.

وقال محققون معنيون بالحوادث الجوية في كرواتيا إن الحادث وقع في غابة قرب بلدة أوجولين بعد اختفاء الطائرة من على الرادار خلال رحلة كانت تقطعها بين ماريبور في سلوفينيا وبولا في كرواتيا على ساحل البحر الأدرياتيكي.

وصرح كبير محققي الحوادث الجوية، دانكو بيترين، للصحفيين بأن كل من كانوا على متن الطائرة قتلوا في الحادث وأنه لحقت أضرار بحطام الطائرة إثر نشوب حريق.

وأضاف "سنحتاج إلى تحليل الحمض النووي (دي.إن.إيه) لأن موقع الحادث لم يسمح بالتحقق بدقة من عدد القتلى".

مشيرا إلى أن راكبين كانا مسجلين على متن الرحلة مع الطيار، بحسب رويترز.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الهولندية، فيليشيا باكر، إن ثلاثة هولنديين قتلوا في تحطم الطائرة، ولم يعرف بعد سبب الحادث.

ويصعب الوصول لموقع التحطم، حيث تقول الوزارة الهولندية أن المنطقة معروفة باحتمال وجود ألغام أرضية فيها.