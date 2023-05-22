اقتصاد

جامعة صلاح الدين بأربيل تفتتح وحدةً لبيع المنتجات المحلية

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کوردستان جامعة صلاح الدين كلية علوم الهندسة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت جامعة صلاح الدين في أربيل بإقليم كوردستان، عن افتتاح وحدة لبيع المنتجات المحلية التابعة لكلية علوم الهندسة الزراعية.

وقالت رئاسة الجامعة، في توضيحٍ رسمي، إن جميع المنتجات المعروضة للبيع "تُنتَج بشكلٍ طبيعي بإشراف أساتذة خبراء، ومن دون استخدام أية مواد كيميائية".

وأشارت الجامعة إلى أن مكان بيع تلك المنتجات سيكون في عمادة كلية علوم الهندسة الزراعية بجوار وزارة التعليم العالي، مقابل مكتب المنظمات غير الحكومية.

ووفقاً لبيان الجامعة، فإن وحدة المبيعات تلك، ستكون مفتوحة اعتباراً من يوم الأحد ولغاية الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الواحدة من بعد الظهر.

 

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