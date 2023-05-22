أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على إرهابيين اثنين و18 متهماً بقضايا مختلفة في خمس محافظات.

وذكرت المديرية في بيان،"بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعب قيادة عمليات البصرة وميسان والفرق السابعة والثامنة والسادسة عشرة و العشرين التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات، كركوك والأنبار والبصرة وميسان ونينوى".

وأضافت، أن" العملية أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في سيطرتي آسكي والتون كوبري بالموصل وكركوك (18) متهماً بقضايا قانونية متنوعة في قضاء داقوق والقرنة والقائم والمدينة والكحلاء والشمال النشوة".

وتابع انه "جرى تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".