فنان شعبي يتعرض لهجوم شرس من الكلاب السائبة في اربيل

أربيل (كوردستان24)- تعرض الفنان الشعبي الكوردي اليوم الثلاثاء 23 أيار 2023، الى هجوم شرس من الكلاب السائبة، مما أدى إلى تشويه في وجهه.

وقال كاردو كوي لكوردستان 24، انه كان يسقي حديقته الصغيرة في منزله حين فاجأته الكلاب السائبة بالهجوم.

وأضاف كوي، انه أجرى عملية جراحية مشيرا الى ألا أنه يحتاج لإجراء عمليتين جراحيتين أخرتين.

وقد تعرض الفنان الشعبي كاردو كوي الى تشوهات طالت معظم وجهه وأنفه، وألحقت به جروحا خطيرة.

وبسبب تكرر هذه الهجمات من الكلاب السائبة، فقد اعتزمت السلطات المحلية في أربيل، بناء مأوى لاحتواء الكلاب الضالة التي تتزايد أعدادها بكثرة، خارج المدينة.

ويأتي هذا للحد من ظاهرة انتشاره الكلاب السائبة في شوارع المدينة والحدّ من أضرار ومخاطر اعتداءاتها على المواطنين، بعد حدوق العديد من حالات الاعتداء منها.

والمأوى الذي تبلغ مساحته 49 الف متر مربع، أي ما يعادل 20 فدانا، يتم بناؤه بتكلفة مادية تبلغ 455 مليون دينار.

وتأتي فكرة انشاء مأوى للكلاب الضالة بعد أن باتت هذه الظاهرة تشكل قلقا لدى سكان المدينة.

ويوجد بالفعل مأوى للكلاب في أربيل، لكنه لا يفي بالعدد المتزايد للكلاب المنتشرة في المنطقة.

وأُبلِغ في أربيل شهر آذار الماضي فقط، عن حدوث 124 حالة اعتداء لكلابٍ ضالة على المواطنين.

ووفق إحصائيات محافظة أربيل، يوجد نحو 20 ألف كلبٍ ضال بالمدينة وضواحيها.