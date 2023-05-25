اقتصاد

كوردستان تبدأ باستلام محصول القمح من الفلاحين بدءاً من السبت

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء 24 أيار 2023، البدء باستلام محصول القمح من فلاحي الإقليم في السايلوهات "الصوامع" اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وأفادت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، بأنه سيتم فتح السايلوهات يوم السبت المقبل بغرض استلام قمح الفلاحين.

وأوضحت الدائرة، أن "السايلوهات ستستلم القمح بسعر محدد قدره 850 ألف دينار لكل طن"، وذلك بعد الموافقة على عينات من المحصول وإخضاعها للفحص.

وأشارت الى أنه "بعد عدة أيام من تسليم القمح، سيتم تزويد الفلاحين بصكوك مالية للحصول على مستحقاتهم لقاء بيع القمح"، بعد تحويل 40 مليار دينار للحساب المصرفي لوزارة تجارة وصناعة الإقليم بهذا الغرض. 

وكان من المقرر البدء باستلام القمح يوم غد الخميس قبل تأجيل العملية إلى يوم السبت (27 أيار 2023). 

وعزت وزارة التجارة والصناعة في الإقليم التأجيل إلى أسباب فنية وعدم وصول مستلزمات استلام القمح من قبل وزارة التجارة العراقية إلى سايلوهات إقليم كوردستان. 

وصرح مدير التجارة العامة نوزاد شيخ كامل باستلام 375 ألف طن من القمح هذا الموسم في جميع محافظات إقليم كوردستان.

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