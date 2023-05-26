مشعان الجبوري: هناك نواب وسياسيون يعملون بكل طاقتهم لإفساد اتفاق أربيل - بغداد
أربيل (كوردستان 24)- أكد السياسي العراقي ورئيس حزب الوطن مشعان الجبوري، اليوم الخميس، أن هناك نواباً وسياسيين يعملون بكل طاقتهم لإفساد اتفاق أربيل - بغداد.
وقال مشعان الجبوري في تغريدة على تويتر: "لا شك أن هناك نواباً وسياسيين يعملون بكل طاقتهم لإفساد اتفاق بغداد وأربيل".
وأضاف "وخاصة حول الموازنة التي تمثل أساس ضمان وحدة البلاد والاستقرار السياسي وحقوق المواطن في كل العراق وكوردستان".
وتابع "الخطير والمخجل أن تنهار اتفاقات الكِبار الموقعة بينهم، وتصبح قضيةً لعبث الصغار ومحاولاتهم استعراض بطولاتِهم!؟".
لا شك ان هناك نواباً وسياسيّن يعملون بكل طاقتهم لافساد اتفاق بغداد واربيل وخاصة حول الموازنة التي تمثل اساس ضمان وحدة البلاد والاستقرار السياسي وحقوق المواطن في كل العراق وكوردستان— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) May 26, 2023
الخطير والمخجل أن تنهار إتفاقات الكبار الموقعة بينهم وتصبح قضية لعبث الصغار ومحاولاتهم…