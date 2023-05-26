الصحة العراقية تكشف مستوى تفشّي الحمى النزفية في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- عادت إصابات مرض الحمى النزفية بالظهور في مناطق متفرقة من العراق، بعد أن أعلنت وزارة الصحة العراقية الاسبوع الماضي ارتفاع الحصيلة منذ بداية العام الجاري إلى 95، بينها 13 حالة وفاة.

ورغم ذلك، تؤكّد السلطات العراقية أن حصيلة الإصابات تستمر في الانخفاض بالمقارنة مع الأعوام الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن مرض الحمى النزفية "متوطن ليس في العراق فحسب؛ بل في الشرق الأوسط وأغلب بلدان العالم منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي".

مبيناً في الوقت ذاته أن "أغلب دول الجوار تسجل إصابات بمرض الحمى النزفية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس الخميس.

وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية بلدغات الحشرات المصابة بالعدوى كالبعوض والقراد، أو عن طريق مخالطة الحيوانات المصابة أثناء ذبحها من دون استخدام الملابس الواقية والنظارات، وكذلك عبر تعرض الجروح لدم مصاب أو سوائل الجسم الأخرى كاللعاب.

وكشف البدر أن "مستوى الإصابات في انخفاض، إذا ما قارناه بالأعوام السابقة"، داعياً المواطنين لـ "الانتباه إلى الأعراض المبكرة وخصوصاً الأشخاص الأكثر عرضة وتركيزنا يكون على مربي الماشية والجزارين".

وطمأن المواطنين بأن وزارة الصحة "تعمل على متابعة هذه الحالات بالتعاون مع الجهات الأمنية وأيضاً الحالات التي تكتشف في مرحلة مبكرة، وهناك ردهة مخصصة للحالات الوبائية في كل مستشفى بالعراق".

لافتاً إلى أن "أغلب الحالات التي تم استقبالها في مؤسساتنا الصحية تلقت الرعاية الصحية الكاملة وتماثلت للشفاء التام بعد تقديم البروتوكول العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة".

ودعا البدر"المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوصيات الوزارة وشراء اللحوم من المحلات المجازة لاحتواء الإصابات ومنع ارتفاعها".