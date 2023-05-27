سیاسة

حركة التغيير تدعو إلى عقد قمة للأحزاب الرئيسية في كوردستان

"أدت مسألة إعادة تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء الكوردستاني إلى خلق انقسام آخر مرة أخرى".
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لوغو حركة التغيير
لوغو حركة التغيير
کوردستان حركة التغيير المفوضية العليا للانتخابات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- دعت حركة التغيير الكوردستانية، إلى عقد قمة للأحزاب السياسية الرئيسية في إقليم كوردستان، لإيجاد طريقة لحل النزاعات في المنطقة والمستجدات على الساحة السياسية العراقية.

وقالت الحركة في بيانٍ لها، اليوم السبت، "بعد عدة محاولات من جانب حركة التغيير لتهدئة الوضع السياسي في إقليم كوردستان وحل النزاعات من خلال المؤسسات الرسمية، أدت مسألة إعادة تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء الكوردستاني إلى خلق انقسام آخر مرة أخرى".

وأضاف البيان: "بتاريخ 31-3-2021 قدمت حركة التغيير مشروع تعديل لقانون انتخابات مجلس النواب الكوردستاني، وطالبت بإعادة تفعيل المفوضية من أجل انتخابات نزيهة وشفافة في توقيتها القانوني".

وتابع البيان: "ومع ذلك، لم تُتّخذ أية خطوات عملية بشأن هذه القضية، وفي النهاية وقّعت الأطراف الخمسة الرئيسية اتفاقية في 11 مارس 2023 على أن هاتين القضيتين لهما بعد وطني ويجب تعديلهما وإعادة تفعيلهما بالتوازي".

وقالت الحركة في البيان: "لحركة التغيير سياستها المستقلة الخاصة بها، والتي تصر على المبادئ القانونية وإعادة الهيبة إلى المؤسسات، لمنع استمرار هذا الوضع والمزيد من الانقسامات".

مضيفةً: "كما لا نعتبر أن أي اجتماع للجنة ضروري لانتهاك قوانين ومبادئ المصالحة الوطنية".

وختم البيان: "كواجب وطني وسياسي لإيجاد طريقة لحل النزاعات في المنطقة والمستجدات على الساحة السياسية العراقية وإزالة الخطر على أرزاق الناس وحماية كيان الإقليم، دعت حركة التغيير إلى عقد قمة للأحزاب السياسية الرئيسية".

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