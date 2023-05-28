سیاسة

بحضور قادة كوردستان.. الجامعة الأمريكية في كوردستان تنظم حفل تخرج لطلبتها

author_image سوار أحمد
کوردستان الجامعة الأمريكية دهوك حفل تخرج الطلبة

أربيل (كوردستان24)- تنظم الجامعة الأمريكية في دهوك، اليوم الأحد الموافق 28 أيار مايو 2023، حفل تخرج للطلبة، بحضور قادة إقليم كوردستان.

وسيتم خلال الحفل، الاحتفال بتخرج الطلبة، وذلك بحضور الرئيس مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وتأسست الجامعة الأمريكية في دهوك في عام 2014، وهي جامعة خاصة غير هادفة للربح، وتعد من أهم الجامعات العراقية وأكثرها شهرة في المنطقة.

وتخرج حتى الآن مئات الطلاب والطالبات من الجامعة الأمريكية في كوردستان، في كافة الاختصاصات، بما في ذلك إدارة الأعمال، وعلوم الكمبيوتر، والتصميم الداخلي، والسياسة العامة، والإعلام، والاتصالات.

لغة الدراسة في الجامعة الأمريكية في دهوك هي اللغة الإنجليزية وتقوم بتدريس الطلاب من خلال أحدث الطرق التعليمية المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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