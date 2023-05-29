علوم وتكنولوجيا

واتساب في صدد إطلاق ميزة تساعد المستخدم على إخفاء رقمه

لم يحدّد الموقع موعد إطلاق الميزة لجميع المستخدمين، لكنّه أكّد أنه سيتابع التحديثات
author_image Kurdistan24 اربیل
تعبيرية
تعبيرية
الشرق الاوسط واتساب واتساب بيتا

أربيل (كوردستان 24)- يعمل تطبيق واتساب على منح المستخدم ميزة إضافية تتعلق باسم المستخدم، إذا ستتيح له إخفاء رقم هاتفه مع بقاء القدرة على التعامل مع التطبيق.

وسيتيح التطبيق المملوك لشركة "ميتا" في هذا التحديث للمستخدمين الفرصة لإضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى حساباتهم.

فبدل اعتماد المستخدمين على أرقام الهواتف لتحديد جهات الاتصال، سيتمكّنون من اختيار اسم مستخدم فريد وسهل التذكّر من دون رقمه.

وأفاد موقع "WABetaInfo" بأنه اكتشف الميزة الجديدة في أحدث إصدار من "واتساب بيتا" لنظام "أندرويد 2.23.11.15"، مضيفاً أنّها قيد التطوير حالياً وليست متاحة بعد.

ولم يحدّد الموقع موعد إطلاق الميزة لجميع المستخدمين، لكنّه أكّد أنه سيتابع التحديثات، معرباً عن ثقته بأنّ هذه الميزة ستغيّر كثيراً من طرق التواصل على التطبيق الأخضر.

يُذكر أنّ "واتساب بيتا" هو المدوّنة الخاصة بالإعلان عن الميزات الجديدة قيد التطوير والاختبار قبل الإصدار الرسمي لها ضمن برنامج "واتساب".

كذلك ستبقى المحادثات التي تتمّ من خلال أسماء المستخدمين محميّة بالتشفير من طرف إلى طرف، بحسب ما نشرته صحيفة النهار اللبنانية.

تأتي هذه الميزة بعد أن أطلق "واتساب" أخيراً ميزة تحرير الرسائل التي ستُتيح للمستخدم تعديل أو حذف رسالته خلال 15 دقيقة بعد إرسالها.

 

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