الجيش اللبناني يعلن تحرير المختطف السعودي ويوقِف الضالعين بالعملية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن تحرير المخطوف السعودي في عمليةٍ وصفها بـ "النوعية" على الحدود اللبنانية السورية.

وقال قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، إن مديرية المخابرات في قيادة الجيش تمكنت من تحرير المواطن السعودي، مشاري المطيري، وتوقيف خاطفيه.

في غضون ذلك، أشارت مصادر أمنية لبنانية رفيعة المستوى، إلى أن العملية التي نفّذتها مديرية المخابرات في الجيش أدّت إلى استعادة المخطوف من داخل الأراضي السورية، وفق موقع الحرة.

إلى ذلك، أعرب السفير السعودي في بيروت، وليد البخاري، عن شكره لقيادة الجيش والقوى الأمنية، وعلى رأسهم قائد الجيش ووزير الداخلية، بعد تحرير المواطن السعودي.

وكانت السفارة السعودية في لبنان قالت أمس الاثنين، إنها تلقت بلاغاً من ذوي أحد السعوديين عن فقدان الاتصال به منذ يوم الأحد أثناء وجوده في العاصمة اللبنانية.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية في تغريدة عبر تويتر، أن الخاطفين بعثوا رسالة هاتفية صادرة من الضاحية الجنوبية في بيروت، طلبوا فيها فدية بقيمة 400 ألف دولار.

ويعمل المختطف لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت منذ سنوات، قبل أن يخطفه مجهولون يرتدون لباساً عسكرياً عند واجهة بيروت البحرية، بحسب وسائل إعلام عربية.