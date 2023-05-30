مجهولون يختطفون مواطناً سعودياً في لبنان.. والفدية 400 ألف دولار

أربيل (كوردستان 24)- اختطف مجهولون يرتدون لباساً عسكرياً مواطناً سعودياً في لبنان أول أمس الأحد، عند واجهة بيروت البحرية، مطالبين ذويه بفديةٍ قيمتها 400 ألف دولار، حسبما نقلت وسائل إعلام عربية.

وقالت السفارة السعودية في لبنان إنها تلقت بلاغاً من ذوي أحد السعوديين عن فقدان الاتصال به منذ يوم الأحد أثناء وجوده في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويعمل المختطف لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن السلطات الأمنية تتابع القضية.

في غضون ذلك، ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية في تغريدة عبر تويتر، أن الخاطفين بعثوا رسالة هاتفية صادرة من الضاحية الجنوبية في بيروت، طلبوا فيها فدية بقيمة 400 ألف دولار.

ووصف وزير الداخلية اللبناني ما جرى بأنه "يمسُّ علاقة بلاده مع أشقائه العرب"، مؤكّداً أن عقاب الفاعلين "سيكون قاسياً".

في غضون ذلك، قال مصدرٌ أمني إن المعلومات الأولية المتوفرة تفيد بأن مجهولين يرتدون ثياب عناصر أمن بسيارة رباعية الدفع اختطفوا السعودي في أحد المطاعم عند واجهة بيروت البحرية.

وزادت معدلات الجريمة في لبنان منذ عام 2019، عندما انهارت المنظومة الاقتصادية تحت وطأة الفساد وسوء إدارة النخبة الحاكمة.

وفي عام 2017، حظرت المملكة العربية السعودية سفر مواطنيها إلى لبنان لأسباب أمنية، في أعقاب اختطاف مواطن سعودي، قبل أن ترفع الرياض الحظر عام 2019.