المفوضية للسوداني: إجراء انتخابات الإقليم "أمر معقّد" الآن

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الأربعاء، مناقشة موعد انتخابات مجالس المحافظات مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لافتة إلى أن إجراء الانتخابات النيابية لإقليم كوردستان "أمر معقد".

وقال المدير العام لمكتب الأحزاب السياسية في المفوضية، هيمان تحسين بيك، في تصريح لوسائل إعلام أميركية، إن "كل عملية انتخابية تستغرق 10 أشهر على الأقل لتسيير المحافظات العراقية".

وأوضح، أن "إجراء الانتخابات النيابية لاقليم كوردستان من قبل المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات مرهون بعدة أمور والأمر صعب الآن".

وأضاف تحسين بك "نحن نستعد حاليا لانتخابات مجالس المحافظات في العراق، واليوم اجرينا مناقشة مستفيضة مع رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) لتحديد موعد 18 كانون الاول من العام الجاري (2023) لانتخابات مجالس المحافظات العراقية، لذا فإن المفوضية مشغولة الآن بالإجراءات والاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات في العراق".

وبيّن، أن "إقليم كوردستان يتكون من أربع محافظات، لذا فإن العمل على إجراءات الانتخابات في هذا الوقت وهذا العام أمر معقد بعض الشيء".