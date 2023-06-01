سیاسة

"الديمقراطي" يهنئ الاتحاد الوطني بالذكرى 48 لتأسيسه

author_image سوار أحمد
کوردستان الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني الكوردستاني

أربيل (كوردستان24)- وجه الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الخميس 1 حزيران 2023، التهنئة للاتحاد الوطني الكوردستاني، في الذكرى 48 لتأسيسه.

وجاء في نص البيان:

بمناسبة الذكرى ال 48 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، نهنئ قيادة الاتحاد وأعضاءه وجماهيره، ونؤكد على ضرورة التعاون بين كافة الأحزاب السياسية في كوردستان، لمواجهة التحديات الراهنة، والدفاع عن حقوق المواطنين وحماية الكيان الدستوري للإقليم وإنجازاته وتعزيز وحدة الصف بين سائر القوى السياسية، والعمل على حل كافة المشكلات، وإجراء الانتخابات للولاية السادسة لبرلمان كوردستان لتعزيز أسس الديمقراطية.

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