التحالف الدولي ضد "داعش "يشيد بأصلاحات وزارة البيشمركة في مجال تطوير قواتها  

‌أربيل (كوردستان 24 ) - عبر التحالف الدولي ضد "داعش" عن إرتياحه للاصلاحات التي قامت بها وزارة البيشمركة ، واصفا هذه الاصلاحات بانها ضرورية لمستقبل قوات البيشمركة

زار وفد من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم " داعش " اليوم الخميس بقيادة العقيد باس المستشار العسكري لقوات التحالف وزارة البيشمركة ، وأستقبل الوفد من قبل المقدم يوسف مامك مسؤول مركز العمليات بوزارة البيشمركة ومدير العمليات العسكرية ومدير النقل .

وخلال إجتماع بين قوات التحالف الدولي ووزارة البيشمركة تمت مناقشة زيادة التنسيق والتطوير لدوائر وزارة البيشمركة وفق اجراءات مشروع قانون الاصلاح وبمساعدة مستشاري التحالف الدولي في إقليم كوردستان.

وأعرب الوفد العسكري للتحالف عن ارتياحه للخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة البيشمركة في مجال الإصلاح ، وقال إن خطوات وزارة البيشمركة في مجال الإصلاح ودمج بعض قوات البيشمركة المختلفة وأهميتها بالنسبة لمستقبل قوات البيشمركة الكوردستانية، كما أكدوا على استمرار مساعدة قوات التحالف لوزارة البيشمركة في عملية الإصلاح والتدريب.