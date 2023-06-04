وزير الموارد الطبيعية يلتقي مسؤول شؤون الطاقة الأميركي للشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- التقى وزير الكهرباء والموارد الطبيعية بالوكالة في إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، بمسؤول شؤون الطاقة الأميركي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريس دييفي.

وتركّزت النقاشات حول مسألتين رئيسيتين، هما النفط والكهرباء، بحضور زهرة بيل، القنصل العام ورئيس الشؤون الاقتصادية في القنصلية الأميركية بإقليم كوردستان، والوفد المرافق.

وتحدّث وزير الموارد الطبيعية بالوكالة، عن أهمية الاتفاق بين إقليم كوردستان والعراق بشأن صادرات النفط والجهود المبذولة لكتابة مشروع قانون اتحادي للنفط والغاز.

ووفق بيانٍ لوزارة الموارد الطبيعية، تطرّق الجانبان لوضع الكهرباء والمشاريع وفرص الاستثمار في قطاعي النفط والكهرباء.

في غضون ذلك، قال الوفد الأميركي إن الهدف من الزيارة هو التعرف على موعد استئناف الصادرات النفطية عبر خط أنابيب كركوك - جيهان ووجود الشركات الأميركية في كوردستان واستثماراتها في قطاعي النفط والكهرباء.

واستمع الوفد الأميركي باهتمام لأسباب عدم استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان.

موضحاً أن بلاده تولي أهمية كبيرة لمنطقة الشرق الأوسط والعراق خاصة العلاقات بين بغداد وأربيل، مجدداً دعم بلاده للتطبيع والاتفاق بين بغداد وأربيل.

وختم المجتمعون نقاشاتهم حول قطاع الكهرباء وظروف الإنتاج ومشاريع الكهرباء وفرص الاستثمار ومساعدة الإقليم على إنعاش وتطوير وتحسين مستوى خدمات الكهرباء، وفق البيان.