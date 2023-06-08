القوات الأمنية تعتقل 4 إرهابيين في نينوى

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة الاستخبارات يوم الأربعاء، القبض على 4 متهمين وفق أحكام المادة 4 إرهاب أحدهم كان يعمل قناصاً في نينوى.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتعاون المواطنين من إلقاء القبض على أربعة متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة أربعة إرهاب في محافظة نينوى".

وأشار البيان، الى ان "المتهمين شاركوا بعمليات إرهابية ضمن ما يسمى (فرقة مؤتة والفرقان وبيانات الوافدين وكتيبة القناصين) وتسلموا مقابل تلك الهجمات مبالغ مالية".

ودعت وكالة الاستخبارات وفقاً للبيان، "المواطنين الى ضرورة الابلاغ وتقديم المعلومات عن الخارجين عن القانون وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144".