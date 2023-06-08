دلشاد شهاب: مفوضية الانتخابات العراقية أبدت استعدادها لإدارة إجراء انتخابات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، اليوم الخميس، أن مفوضية الانتخابات العراقية أبدت استعدادها لإدارة إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تحديد موعد إجراء انتخابات برلمان كوردستان يعتمد على حسم موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وقال دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي حضرته كوردستان 24، إن "وفداً من رئاسة إقليم كوردستان زار مفوضية الانتخابات العراقية، لمناقشة خطوات إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان".

وأضاف: "طلبنا من مفوضية الانتخابات العراقية أن تتولى مهمة الإشراف على إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، لكي تجري الانتخابات في موعدها المحدد، ولا تتأخر أكثر من ذلك".

وأكد أن المفوضية العراقية وصفت جهود رئاسة الإقليم لإجراء الانتخابات بـ "الإيجابية"، مبدية "استعدادها التام للتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الإقليم للتهيئة لإجراء الانتخابات".

وأشار شهاب إلى أن "موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي لا تشمل إقليم كوردستان لم يتم تثبيتها حتى الآن، والقرار النهائي بشأن إمكانية إجراء انتخابات برلمان كوردستان يعتمد على حسم موعد هذه الانتخابات رغم إمكانية إجراء الاستعدادات لعمليتي الانتخابات معاً".

وشدد على أن "تولي مفوضية الانتخابات العراقية إدارة إجراء انتخابات برلمان كوردستان ليس بالأمر الجديد ولا يعد انتقاصاً من الإقليم، حيث أن تلك المفوضية سبق أن أجرت انتخابات الدورات الثانية والثالثة والرابعة لبرلمان كوردستان".

وختم أن "المباحثات إيجابية وهي متواصلة"، مبيناً "دور الأمم المتحدة وبعثتها في العراق للمساعدة على إجراء الانتخابات، لذا سيتم عقد المزيد من الاجتماعات في رئاسة الإقليم مع اليونامي ومفوضية الانتخابات الاتحادية حول الانتخابات".

وفي وقت سابق، صوّت مجلس النواب العراقي على تحديد 6 تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، فيما حدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني 18 تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.