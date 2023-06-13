سیاسة

القوات الأمنية تطيح بـ"أمني قاطع كركوك" ومفرزته

author_image سوار أحمد
العراق القوات الأمنية اعتقال داعش

أربيل (كوردستان24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بما يسمى (أمني قاطع كركوك) ومفرزته في المحافظة.

وقالت الخلية في بيان، "ثأرا لدماء شهداء القوات المسلحة في محافظة كركوك، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من خلال تكثيفها للجهود الاستخبارية والمعلومات الدقيقة من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب أحدهما يعمل في ما يسمى (أمني قاطع كركوك) ومفرزته في المحافظة".

وأضافت أن "المعلومات والوثائق تشير إلى أن هذه العناصر الخارجة عن القانون، شنت هجمات متفرقة على أفراد الأجهزة الأمنية وإعادة عمل المفارز الأمنية في كركوك لتنفيذ اغتيالات لمرابطات الجيش والشرطة في الحويجة والرياض".

وأشارت الى أن "المتهمين أحيلوا الى الجهات التحقيقية المختصة لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف