القوات الأمنية تطيح بـ"أمني قاطع كركوك" ومفرزته

أربيل (كوردستان24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بما يسمى (أمني قاطع كركوك) ومفرزته في المحافظة.

وقالت الخلية في بيان، "ثأرا لدماء شهداء القوات المسلحة في محافظة كركوك، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من خلال تكثيفها للجهود الاستخبارية والمعلومات الدقيقة من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب أحدهما يعمل في ما يسمى (أمني قاطع كركوك) ومفرزته في المحافظة".

وأضافت أن "المعلومات والوثائق تشير إلى أن هذه العناصر الخارجة عن القانون، شنت هجمات متفرقة على أفراد الأجهزة الأمنية وإعادة عمل المفارز الأمنية في كركوك لتنفيذ اغتيالات لمرابطات الجيش والشرطة في الحويجة والرياض".

وأشارت الى أن "المتهمين أحيلوا الى الجهات التحقيقية المختصة لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".