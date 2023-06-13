اعتقال إرهابي من داعش بكمين "محكم" في نينوى

أربيل (كوردستان24)- أعلنت خلية الاعلام الأمني يوم الثلاثاء، اعتقال مطلوب بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، بكمين محكم في محافظة نينوى.

وأفادت الخلية في بيان، إنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز لقسم قيادة عمليات نينوى التابع الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة من القسم ذاته تم نصب كمين محكم في منطقة كوكجلي أيسر الموصل وعلى أثرهِ ألقي القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب والذي كان يعمل في صفوف مفارز الهاون ضمن ما تسمى ولاية الجزيرة في ناحية زمار".

وأضاف البيان، ان "الارهابي عمل بعدها ايضاً في ديوان الجند التابع إلى داعش الارهابي، وقد تم تسليمه الى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".