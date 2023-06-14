الصحة الإتحادية تصدر توصيات للمواطنين بشأن الحمى النزفية

أربيل (كوردستان24)- أصدر وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء، توصيات للمواطنين بشان الحمى النزفية، مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقال الحسناوي في كلمة له، "بناءً على تسجيل حالات للحمى النزفية في بلادنا تم عقد اجتماع اللجنة الوطنية العليا للحمى النزفية وبحضور رئيس لجنة الصحة والبيئة ونائب رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي وحضور وكيل وزير الزراعة ووكيل وزير الصحة، إضافة إلى مدير عام دائرة الصحة العامة ومدير عام البيطرة ومدير قسم الأمراض الانتقالية ومدير قسم الإعلام بمشاركة من مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحة صالح ضمد".

وأضاف: "بعد أن تداول المجتمعون الواقع الوبائي والحالات ونسب الإصابة وتعامل وزارة الصحة ووزارة الزراعة والجهات الأخرى، مع هذا الوباء؛ نوصي المواطنين بما يأتي:

1- نوصي القصابين عند التعامل مع الحيوانات و عند الذبح بارتداء الملابس الواقية وارتداء الكفوف، وغسل المكان وتنظيفه من مخلفات الحيوانات بشكل جيد، و تجنب التعامل مع الدماء.

2- نوصي ربات البيوت بغسل اليدين بشكل جيد قبل وبعد التعامل مع اللحوم وارتداء الكفوف عند المباشرة بالتعامل مع اللحوم، وكذلك تعقيم السكين واللوح الخشبي بالمواد المعقمة كالقاصر مثلاً قبل وبعد الاستخدام، وكذلك الطهي الجيد للحوم.

3- نوصي المواطنين بمراجعة المؤسسات الصحية عند الشعور بالحمى وحالات الإعياء، لاسيما مربي الحيوانات والمواشي، والقصابين وربّات البيوت.

وشدد على "ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نظرا لوجود بعض حالات الحمى النزفية، والالتزام بهذه الإجراءات من الناحية الطبية والصحية هو واجب".