استمرار أعمال مؤتمر بروكسل بشأن دعم سوريا

أربيل (كوردستان24)- تستمر اليوم الخميس 15 حزيران 2023، أعمال ، الدورة السابعة لمؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، ويهدف لتقديم الدعم الأوروبي والدولي للشعب السوري واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.

ويعد الهدف الرئيسي للمؤتمر هذا العام هو جمع التبرعات لسوريا ودول الجوار المستضيفة للاجئين، وعلاوة على ذلك، سيمثل فرصة للمجتمع الدولي لتجديد الدعوة لحل سياسي للصراع، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بحسب بيان للاتحاد الأوروبي.

ويوم أمس الأربعاء، وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، إلى بروكسل للمشاركة بالمؤتمر الدولي السابع حول مستقبل سوريا والمنطقة.