هيئة الأنواء تعلن توقعاتها لحالة الطقس في العراق للأيام الأربعة المقبلة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".

وأوضح ، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".