بيان عبد الرحمن: أمريكا تؤكد دائما على أن تحالفها مع إقليم كوردستان مستمر وباق

أربيل (كوردستان24)- قالت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في واشنطن، بيان سامي عبد الرحمن، ان أمريكا تؤكد دوما على كونها حليفة لإقليم كوردستان، وأن هذا التحالف مستمر.

وقالت بيان سامي عبد الرحمن لكوردستان 24، "لدينا مصلحة مشتركة مع الولايات المتحدة ونريد البقاء معهم، وهم يريدون البقاء معنا".

وأكدت عبد الرحمن، أنه تم الترحيب بوزير داخلية حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد، في أمريكا، بشدة، وقد عقد سلسلة من الاجتماعات المهمة مع الأمريكيين وأول اجتماع له مع مساعد وزير الدفاع.

وقبل عدة أيام وصل وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد إلى الولايات المتحدة الأمريكية في إطار زيارة رسمية، التقى فيها بمسؤولين من وزارة الدفاع (البنتاغون)، إضافة إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبحث ريبر أحمد مع كبار المسؤولين الأمريكيين، ملف هزيمة تنظيم داعش، والإصلاحات الجارية في مفاصل وزارة البيشمركة، إضافة إلى أهمية مذكرة التفاهم التي توقيعها بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، وكيفية الاستمرار في تعزيز الشراكة التاريخية بين الجانبين.