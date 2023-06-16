كازاخستان تحتضن اجتماعاً بشأن سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كازاخستان، عن استعدادها لاحتضان اجتماع حول سوريا، هو العشرون الذي سيعقد في العاصمة نور سلطان، في الـ20 والـ21 حزيران يونيو الجاري.

ويُشارك في اللقاء، الذي يأتي تحت عنوان "صيغة أستانا"، وفود الدول الضامنة (إيران وروسيا وتركيا) وممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة، وفقاً لوزارة الخارجية الكازاخستانية.

وكانت الجولة الـ19 قد عقدت في كازاخستان يومي الـ22 والـ23 تشرين الثاني نوفمبر 2022، بمشاركة وفود من الدول الضامنة، إضافة إلى الحكومة والمعارضة السورية والأمم المتحدة؛ لإيجاد حل للأزمة السورية.