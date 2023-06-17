الموسوي: هناك تدخّلات سياسية تعرقل تشريع قانون النفط والغاز

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، أن الطريق بات معبّداً لإقرار القوانين المعطّلة، أبرزها قانون النفط والغاز.

وقالت عضو اللجنة، زينب جمعة الموسوي، "بعد إقرار الموازنة المالية للأعوام 2023-2024-2025، أصبح الطريق الآن معبداً لإقرار القوانين المعطلة من الدورات البرلمانية السابقة".

مُشيرةً إلى أن أهمها "قانون النفط والغاز الذي سيرسم خارطة النفط في العراق ويحلحل المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ويضمن الحقوق الطرفين".

وأضافت الموسوي أن "لجنة النفط والغاز تعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لإقرار القانون في وقتٍ قريبٍ جداً".

لافتةً في الوقت ذاته، إلى "وجود تدخلات سياسية تعمل لعرقلة تشريع هذا القانون داخل مجلس النواب"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وأكدت أن "هناك قوى سياسية لا ترغب في حل المشاكل الاقتصادية العراقية".

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مبينةً أن "لجنة النفط والغاز تعمل جاهدة لإزالة المعوقات وحل الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل".

وصوّت مجلس النواب العراقي، في الـ 12 يونيو حزيران الجاري، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

وتبلغ قيمة موازنة 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار.

وتبلغ حصة إقليم كوردستان من الموازنة 16 تريليون و 690 مليار دينار، ما يعادل 1 تريليون و 384 مليار دينار شهرياً.

في وقتٍ تبلغ نفقات حكومة الإقليم على رواتب موظفيها 910 مليار دينار شهرياً.

واحتُسِب 100 دولار أميركي بقيمة 130 ألف دينار، وبذلك يكون إجمالي موازنة العراق لعام 2023 تبلغ 153 مليار 93 مليون و 932 ألف دولار.