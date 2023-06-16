صبحي: حصّة الإقليم في الموازنة ثابتة سواءً صدّر النفط أم لا

أربيل (كوردستان 24)- أكّد عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، صباح صبحي، على وجود صراعٍ إقليمي على النفط العراقي.

معتبراً أن قانون الموازنة أخذ بعين الاعتبار مصالح دول المنطقة.

وقال صبحي في حديثٍ لـ كوردستان 24: "سواءً صدّر إقليم كوردستان النفط أم لم يُصدّره، فإن حصّته في الموازنة الاتحادية ثابتة، وعلى بغداد الامتثال لذلك".

وتبلغ قيمة موازنة العام 2023، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار.

في غضون ذلك، أشار عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، إلى أن هناك "خلافاً بين تركيا وإيران على نفط إقليم كوردستان".

وفي وقتٍ سابق، أكّد رئيس ممثلية حكومة الإقليم في بغداد، فارس عيسى، أن بغداد ستواصل إرسال 400 مليار دينار شهرياً إلى أربيل، حتى لو استُأنِف تصدير نفط كوردستان، لحين دخول قانون الموازنة الاتحادية حيّز التنفيذ.

وصوّت مجلس النواب العراقي، في الـ 12 يونيو حزيران الجاري، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

يأتي ذلك، بعد أن وافق مجلس الوزراء العراقي في الـ 13 مارس آذار الماضي على مشروع قانون الموازنة وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وتبلغ حصة إقليم كوردستان في الموازنة 16 تريليون و 690 مليار دينار ، ما يعادل 1 تريليون و 384 مليار دينار شهرياً.

في وقتٍ تبلغ نفقات حكومة الإقليم على رواتب موظفيها 910 مليار دينار شهرياً.

واحتُسِب 100 دولار أميركي بقيمة 130 ألف دينار، وبذلك يكون إجمالي موازنة العراق لعام 2023 تبلغ 153 مليار 93 مليون و 932 ألف دولار.