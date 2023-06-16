اقتصاد

صبحي: حصّة الإقليم في الموازنة ثابتة سواءً صدّر النفط أم لا

أشار عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، إلى وجود خلافٍ بين تركيا وإيران على نفط إقليم كوردستان
author_image Kurdistan24 اربیل
صباح صبحي
صباح صبحي
کوردستان صباح صبحي الموازنة الاتحادية حصة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكّد عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، صباح صبحي، على وجود صراعٍ إقليمي على النفط العراقي.

معتبراً أن قانون الموازنة أخذ بعين الاعتبار مصالح دول المنطقة.

وقال صبحي في حديثٍ لـ كوردستان 24: "سواءً صدّر إقليم كوردستان النفط أم لم يُصدّره، فإن حصّته في الموازنة الاتحادية ثابتة، وعلى بغداد الامتثال لذلك".

وتبلغ قيمة موازنة العام 2023، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار.

في غضون ذلك، أشار عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، إلى أن هناك "خلافاً بين تركيا وإيران على نفط إقليم كوردستان".

وفي وقتٍ سابق، أكّد رئيس ممثلية حكومة الإقليم في بغداد، فارس عيسى، أن بغداد ستواصل إرسال 400 مليار دينار شهرياً إلى أربيل، حتى لو استُأنِف تصدير نفط كوردستان، لحين دخول قانون الموازنة الاتحادية حيّز التنفيذ.

وصوّت مجلس النواب العراقي، في الـ 12 يونيو حزيران الجاري، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

يأتي ذلك، بعد أن وافق مجلس الوزراء العراقي في الـ 13 مارس آذار الماضي على مشروع قانون الموازنة وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وتبلغ حصة إقليم كوردستان في الموازنة 16 تريليون و 690 مليار دينار ، ما يعادل 1 تريليون و 384 مليار دينار شهرياً.

في وقتٍ تبلغ نفقات حكومة الإقليم على رواتب موظفيها 910 مليار دينار شهرياً.

واحتُسِب 100 دولار أميركي بقيمة 130 ألف دينار، وبذلك يكون إجمالي موازنة العراق لعام 2023 تبلغ 153 مليار 93 مليون و 932 ألف دولار.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف