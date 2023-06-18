طقس العراق.. غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط في الأقسام الشرقية إلى (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (20-30) كم/س، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الأربعاء سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

ولفت إلى، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".