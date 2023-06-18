250 الف سائح يزورون حلبجة خلال 6 اشهر الماضية

أربيل (كوردستان24)- قال المتحدث باسم هيئة السياحة في حلبجة، هورامان جلال اليوم الأحد، ان 250 الف سائح، زاروا المناطق السياحية في حلبجة، خلال الستة أشهر الماضية.

وقال هورامان جلال في بيان، انه وفي غضون ستة أشهر فقط، زار 250 ألف سائح منابع زلم وأحمداوة وحورمان، معظمهم من السياح العرب.

ونشط القطاع السياحي في إقليم كوردستان خلال الأعوام القليلة الماضية، وذلك نتيجة استقرار أوضاع الإقليم الأمنية، والتسهيلات التي تقدمها حكومة الإقليم للسياح.

ويعدُّ تطوير قطاع السياحة أحد أهداف التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، والتي ساهمت في زيادة عدد السياح والوجهات السياحية في الإقليم.

وتستقبل المنتجعات السياحية في اقليم كوردستان سنويا، مئات الآلاف من السيّاح العراقيين، الذين يقصدون مختلف مناطق الإقليم، قادمين من محافظات الوسط والجنوب، للتمتع بالطبيعة الخلابة وهربا من درجات الحرارة المرتفعة.