أربيل تفعل اللجان الخاصة بمتابعة الأسواق بمناسبة قدوم عيد الأضحى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل، اليوم الأحد، أنها ستنفذ خطة أمنية محكمة خلال أيام عيد الأضحى، فضلاً عن تفعيل اللجان الخاصة بمتابعة الأسواق، وذلك لمنع استغلال أيام العيد للتلاعب بالأسعار.

وذكر بيان صادر عن المحافظة تلقته كوردستان24، إن "محافظ أربيل أوميد خوشناو ترأس اليوم اجتماعاً، بحضور العديد من المسؤولين في مديرية أسايش أربيل، و قوات الزيرڤاني، و مديرية صحة أربيل، والجهات المعنية، بهدف مناقشة الخطة الخاصة بأيام عيد الأضحى في المحافظة".

وشدد خوشناو بحسب البيان على "ضرورة تنفيذ خطة محكمة خلال أيام العيد، ووجه الجهات المعنية بأهمية الحفاظ على سلامة السياح، الذين سيأتون إلى المحافظة طوال فترة إقامتهم".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع جرى فيه التأكيد على تفعيل اللجان الخاصة بمراقبة الأسواق، وذلك لمنع استغلال أيام العيد للتلاعب بالأسعار".

ويقصد عشرات الآلاف من السياح كل عام خلال أيام عيدي الفطر والأضحى محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، حيث يأتي غالبيتهم من وسط وجنوب العراق.