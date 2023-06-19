بدل رفو ولالش والكورد في المغرب

أربيل (كوردستان24)- أُقيم في مخيم زيلان بمدينة شفشاون المغربية مساء السبت الماضي 17/6/20231 حفل توقيع كتاب الشاعر الرحالة الكوردي بدل رفو بجانب خيمته في المخيم بعنوان "لالش.. بلاد لا تقبع على خرائط الحقد"، وحضر الاحتفال جمع كبير من الادباء والفنانين وسكنة مدينة شفشاون من محبي الشاعر الكوردي.

وافتتحت الامسية بكلمة الشاعر المغربي الكبير عبدالكريم الطبال وشهادته حول بد رفو الانسان الشاعر، وكيفية تمكنه من جمع أهل المدينة حوله وكيفية ايصال رسالته الانسانية اليهم، وحول علاقته بالشاعر قال الطبال "أعرف بدل رفو قبل أن التقي به"، وتحدث عن نصوصه الادبية وأعماله المنشورة.

وشكر الشاعر الكوردي بدل رفو الحضور وإدارة المخيم على تهيئة الاجواء الرائعة لحفل توقيع كتابه الجديد، وأردف قائلاً "أنا مدين للمخيم، واحب ان ارد الدين لهم قليلا وكذلك اتمنى ان يخرج اهالي شفشاون من بين اسوار المدينة والقاعات والقاء الشعر في الطبيعة، سنكون طبيعين في الطبيعة".

وبعدها تحدث عن ديوانه الجديد قائلاً "كتبت قصائد الديوان في اوطان عديدة وضمت مدنا وشخصيات راحلة ومعابدا مقدسة".

هذا الديوان يعكس ادب المهجر من خلال تجربة بدل رفو الشعرية، وهذا الديوان يقع في ٣٢٠ صفحة وذو جلد سميك ويحمل رقم ١٩ ضمن اصدارات الشاعر خلال مسيرته الادبية ، وصدر الكتاب عن مركز لالش الثقافي في مدينة دهوك /كوردستان العراق .

كتب مقدمة الكتاب الشاعر الكوردي الكبير لطيف هلمت ويقول مثلما كان للسندباد البحري مع كل رحلة من رحلاته حكايات ومغامرات مبهرة فهكذا لبدل رفو في منافي العالم، قصص عشق لوطنه وشعبه في كل قصيدة من قصائده.

والقى الشاعر باقة من قصائده قبل حفل التوقيع وكانت كوردستان ودهوك والموصل ولالش،والشيخان وقرية الشيخ حسن و فيينا وغراتس وتريست حاضرة في الامسية، تحدث ورحل بالجمهور صوب العالم عبر مشاهداته شعرا، واستمتع الجمهور كثيرا بالامسية التي اطلق عليها مهرجان ثقافي.

وكان للضيوف مداخلات أيضاً حول الامسية والخطوة التي أخرج بها بدل رفو الضيوف الى الطبيعة، وقال الفنان محمد الخزوم "بأن بدل رفو يعد رائداً في الثقافة الانسانية ومحاولاته الانسانية".