اقتصاد

العدّادات الذكية في إقليم كوردستان توفر 40 بالمئة من الطاقة المهدورة

author_image سوار أحمد
کوردستان الكهرباء العدادات الذكية اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قال وكيل وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، كامل قزاز، إن ربط العدادات الذكية ساهم في تقليص هدر الطاقة بنسبة 40 بالمئة، كما ساهم في انخفاض حالات احتراق محولات توزيع الكهرباء كثيراً.

ويعد التحول الرقمي أحد أهداف التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، ويجسد مشروع العدّاد الذكي للتحكم بالطاقة الكهربائية ورقمنتها، واحدا من هذه الأهداف، وقد تم نصب هذه العدّادات الذكية لـ92 بالمئة من الشركاء، وفق ما نقلت دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة الإقليم.

لا شك إن هدر الكهرباء يضرّ بدخل المواطنين وكمية الإنتاج وأوقات التزويد بالطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان.

وبيّن قزاز أن "ربط العدادات الذكية ساهم في تقليص هدر الطاقة بنسبة 40 بالمئة، كما ساهم في انخفاض حالات احتراق محولات توزيع الكهرباء كثيراً".

وأشار وكيل وزارة الكهرباء الى أنه "تم ربط مليون و300 ألف عدّاد ذكي حتى الآن في إقليم كوردستان، أي الانتهاء من 92 بالمئة من المشروع وربطه بالمركز".

دائرة الإعلام والمعلومات، أشارت الى أنه "مع تحويل قسم مبيعات الكهرباء الى نظام النوافذ، باتت إدارة شؤون المواطنين أفضل في إقليم كوردستان، وبفضل برنامج العدّادات الذكية ستكون بيانات ومعلومات الشركاء محمية بشكل أكبر".

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