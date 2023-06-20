ابنة مشعان الجبوري تنفي حصولها ووالدها على قطعة أرض بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- نفت حنين مشعان الجبوري، ابنة رئيس الحزب الوطني العراقي والنائب السابق، حصولها ووالدها على قطعة أرضٍ في أربيل بإقليم كوردستان.

مؤكّدةً في اتصالٍ مع كوردستان 24، أنهم "سيتّخذون الإجراءات القانونية".

وقالت حنين الجبوري: "في الأيام القليلة الماضية، نشر عضوٌ سابق في برلمان كوردستان أنني ووالدي حصلنا على قطعة أرض في أربيل".

وأضافت: "نؤكّد للجميع، أن هذا الخبر بعيدٌ كل البعد عن الحقيقة".

وتابعت الجبوري: "سنتّحذ الإجراءات القانونية ضد هذا النائب السابق، وسنقدم شكوى ضده، لأن تصريحاته لا أساس لها من الصحة".

من جهتها، كانت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، أشارت إلى أن المعلومات التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول حصول ابنة مسؤول عراقي سابق على قطعة أرض في أربيل "بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

وقالت الهيئة في بيانٍ لها: "هذه الفتاة تعمل مقاولة في مشروع استثماري مع عدة نساء أخريات، لذلك نود أن نوضح للجميع مرة أخرى أن المعلومات المتعلقة بها فيما يتعلق بتخصيص الأرض غير صحيحة".

وكان النائب المستقيل في برلمان إقليم كوردستان علي حمه صالح، نشر عبر الفيسبوك أن "مشعان الجبوري وابنته حنين، حصلا على قطعة أرض في أربيل بمساحة 50 ألف متر مربع، بقيمة 30 مليون دولار".

وشارك مشعان الجبوري منشور، حمه صالح، عبر حسابه في تويتر، وعلّق قائلاً: "أود أن أبين للرأي العام أن هذا الكلام كذب وافتراء، وأتحدى كائن من يكون أن يقدم أي دليل على حصولي أنا أو أفراد أسرتي على أي أرض من حكومة الإقليم، وأتعهد أنني سأتنازل له عنها".