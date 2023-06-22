صحة وبیئة

هيئة الأنواء: استمرار ارتفاع درجات الحرارة

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الخميس 22 حزيران 2023، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، في حين ستنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

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