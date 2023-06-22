اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الخميس 22 حزيران 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 146.900 دينار عراقي
100 يورو = 159.000 دينار عراقي
100 جنيه استرليني = 184.500 دينار عراقي
100 ليرة تركي = 6200 دينار عراقي
100.000 تومان إيراني = 3100 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2009 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 465.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 410.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 345.000 دينار عراقي