"لم يُعرف مصدرها بعد".. مسيّرة تسقط في قرية بقضاء بشدر في السليمانية

أربيل (كوردستان24)- قال شاهد عيان لكوردستان24، ان طائرة مسيرة، سقطت اليوم الخميس 22 حزيران 2023، في قرية شرويتي، بقضاء بشدر التابع لمحافظة السليمانية.

وقال الشاهد لكوردستان 24، "سمعنا صوت انفجار قوي في السماء، ولحسن الحظ لم يُصب أحد".

وأضاف "كان هناك 5 اشخاص يعملون بالقرب من المكان الذي سقطت فيه المسيرة".

وقال أحد القرويين، ان هذه أول مرة تسقط فيها طائرة مسيرة في قريتهم، لكن القرى والمناطق المحيطة بقريتهم، شهدت حوادث مماثلة.

ولم يُعرف بعد من أي جهة جاءت الطائرة المسيرة، إلا أن تركيا استهدفت مرارا مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، بطائرات مسيرة داخل حدود هذه المناطق.

وباشرت القوات الأمنية التحقيقات، لمعرفة مصدر الطائرة المسيرة.

وقضاء بشدر هو أحد أقضية محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، ويقع على الشرق منها، بالقرب من الحدود الإيرانية.