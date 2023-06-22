مسرور بارزاني يوافق على انفاق اكثر من 82 مليون دينار على نقل طلبة سنجار

أربيل (كوردستان24)- قالت وزارة التربية، ان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وافق على إنفاق أكثر من 82 مليون دينار على نقل الطلاب من سنجار ومحيطها.

وقالت وزارة التربية في بيان: إن "رئيس حكومة إقليم كردستان السيد مسرور بارزاني وافق سنويا على دعم طلبة سنجار الذين يخضعون لامتحان الشهادة الثانوية العامة في دهوك، على أن ينفق المبلغ على مواصلات 745 طالبا وطالبة، يخضعون لامتحانات الصف 12 الثانوي.

وأضافت أنه تم تخصيص 120 ألف دينار للطلبة الذين يخضعون لإمتحانات في كافة المواد، أما الطلبة الذين يخصعون للإمتحان في مواد محددة، فيخصص لهم 50 الف دينار.

وسيتم صرف المبلغ المالي بدءا من الأسبوع المقبل.